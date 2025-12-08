На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: уфимец на Chery Tiggo наехал на двухлетнего ребенка

В Уфе на видео сняли, как двухлетний ребенок выбежал под колеса Chery Tiggo
В Уфе двухлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«Инцидент произошел вчера, 7 декабря на улице Бакалинская. Как видно на записи с камер <…> Chery Tiggo ехал по двору, как вдруг перед ним пробежал ребенок. Водитель притормозил и продолжил движение. Однако на дорогу из-за припаркованной машины выскочил малыш. Его попыталась остановить женщина, но не успела — кроха попал под колеса Chery Tiggo», — говорится в публикации.

По данным ГИБДД, в момент ДТП за рулем иномарки находился 25-летний мужчина. В результате аварии, ребенок получил травму. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого во Владивостоке мужчина выпал из многоэтажки на автомобильную парковку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на парковку рядом с автомобилями, у которых срабатывает сигнализация. На записи также можно заметить, что от удара человека подбрасывает вверх, после чего он падает на асфальт.

Ранее в Башкирии дети пострадали в серьезном ДТП с грузовиком.

