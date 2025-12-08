Видео: уфимец на Chery Tiggo наехал на двухлетнего ребенка

В Уфе на видео сняли, как двухлетний ребенок выбежал под колеса Chery Tiggo

В Уфе двухлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«Инцидент произошел вчера, 7 декабря на улице Бакалинская. Как видно на записи с камер <…> Chery Tiggo ехал по двору, как вдруг перед ним пробежал ребенок. Водитель притормозил и продолжил движение. Однако на дорогу из-за припаркованной машины выскочил малыш. Его попыталась остановить женщина, но не успела — кроха попал под колеса Chery Tiggo», — говорится в публикации.

По данным ГИБДД, в момент ДТП за рулем иномарки находился 25-летний мужчина. В результате аварии, ребенок получил травму. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

