Психолог объяснила желание детей покинуть Россию после блокировки Roblox

Если блокировка игровой платформы Roblox привела к тому, что ребенок на полном серьезе заявил о намерении покинуть Россию, то это говорит о необходимости сводить его к психологу. Это может быть как симптомом игровой зависимости, так и следствием неумения общаться со сверстниками и находить друзей, объяснила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Так она прокомментировала сообщение о желании каждого второго ребенка уехать из РФ из-за блокировки Roblox. По мнению специалиста, это говорит об обиде детей, для которых была важна игра. Кроме того, такая реакция может быть тревожным симптомом.

«С одной стороны, можно говорить про зависимость, с другой, это была отдушина для детей. Современным детям бывает очень важна какая-то игра, потому что там есть коммуникация, общение, в обычной жизни такой коммуникации им не всегда удается добиться», --― пояснила психолог.

Она призвала родителей отнестись к детям с пониманием, подчеркнув, что для них это не просто каприз. Поэтому если ребенок заявил о желании уехать из страны, то это повод обратиться к психологу. Возможно, он выяснит, что ребенок чувствует себя одиноким или в семье, или среди сверстников, и игра помогала ему перекрыть эти ощущения.

В любом случае, игры чаще выступают как замена истинным потребностям ребенка. Если доходит до ситуаций, когда без игры он не может нормально жить – ему срочно требуется психологическая помощь, подчеркнула Наумова. Обычно это характерно для семей, в которых ребенок формально получает заботу ― его кормят, одевают, возят на море, но при этом не обращают внимание на его личность, не интересуются его мыслями, пояснила она.

«Родители должны оказывать поддержку, но иногда они не умеют, так как сами такую поддержку не получали», — заключила эксперт.

Напомним, о том, что «каждый второй ребенок» 8-16 лет хочет уехать из России после блокировок Roblox и других платформ заявила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она призвала задаться вопросом, с какими мыслями и чувствами они будут жить дальше.

О полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России Роскомнадзор сообщил 3 декабря. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей – в материале «Газеты.Ru».

