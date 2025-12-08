На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндии предсказали экономическую катастрофу из-за разрыва связей с РФ

Зайнуллин: кризис в Финляндии может обернуться экономической катастрофой
Shutterstock

Кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться стране экономической катастрофой. Об этом в интервью «Прайм» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По его словам, Финляндия выделяет значительную часть ресурсов не на помощь собственному бизнесу и гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке из-за кризисной ситуации в стране, а на военные авантюры. Согласно официальным данным, в 2026-м Хельсинки направит на оборону €6,3 млрд. Как отметил Зайнуллин, такая «самоубийственная политика» может больно ударить по экономике страны.

Согласно данным агентства Suomen Asiakastieto, по состоянию на конец ноября свыше трех тысяч финских компаний подали заявления на банкротство, что стало рекордом для страны в XXI веке. Работу потеряли 12 400 человек, а безработица в стране достигла 10,3%, что является максимальным с 2009 года.

До этого немецкая газета Der Tagesspiegel сообщала, что сейчас Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Ранее сообщалось, что туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов.

