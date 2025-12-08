Президентам США запретят воевать на Ближнем Востоке без разрешения

Конгресс США планирует аннулировать законы от 1991 и 2002 годов, которые разрешают президенту страны вести военные действия на Ближнем Востоке. Это следует из законопроекта об оборонном бюджете (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2026 финансовый год (начался 1 октября).

Американская конституция наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а конгресс. Тем не менее в последние десятилетия лидеры США активно пользовались разрешением применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.

Несколько конгрессменов выступали с резолюциями, обязывающими американского лидера применять военную силу только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов так и не был принят.

В связи с этим представители обеих партий приняли решение аннулировать эти два закона, на которые опирались президенты США при использовании силы на Ближнем Востоке в последние годы.

Ранее США обновили свою стратегию национальной безопасности.