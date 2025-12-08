На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президентам США запретят воевать на Ближнем Востоке без разрешения

Конгресс аннулирует разрешения президенту США вести войну на Ближнем Востоке
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Конгресс США планирует аннулировать законы от 1991 и 2002 годов, которые разрешают президенту страны вести военные действия на Ближнем Востоке. Это следует из законопроекта об оборонном бюджете (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2026 финансовый год (начался 1 октября).

Американская конституция наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а конгресс. Тем не менее в последние десятилетия лидеры США активно пользовались разрешением применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.

Несколько конгрессменов выступали с резолюциями, обязывающими американского лидера применять военную силу только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов так и не был принят.

В связи с этим представители обеих партий приняли решение аннулировать эти два закона, на которые опирались президенты США при использовании силы на Ближнем Востоке в последние годы.

Ранее США обновили свою стратегию национальной безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами