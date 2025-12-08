На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине избили вернувшихся из Европы музыкантов

В Львовской области избили артистов ансамбля песни и пляски «Гуцулия»
Кадр из видео/Telegram

На Украине избили музыкантов и танцоров, вернувшихся из гастролей по Европе. Об этом сообщило издание «Политика страны».

Инцидент произошел в Шептицком Львовской области. Группа парней и девушек напала на артистов Ивано-Франковского национального ансамбля песни и пляски «Гуцулия», вернувшихся домой после турне по Польше и Финляндии.

По словам артистов, когда их автобус остановился на заправку, в него ворвалась группа из агрессивных молодых людей и девушек «в неадекватном состоянии». Молодые люди разбросали вещи и побили артистов. У музыкантов многочисленные травмы — сломаны носы, ушибы, сотрясение мозга, перелом со смещением.

Пострадавшие утверждают, что полиция, прибывшая на место происшествия, бездействовала.

В ноябре украинцев возмутила рождественская песня Лаймы Вайкуле. Недовольство вызвала новогодняя рекламная кампания местной сети супермаркетов АТБ, в которой Вайкуле исполняет украинскую песню «Щедрик

Ранее на концерте Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) отобрали украинский флаг.

