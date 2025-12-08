Британия модернизирует ВМС для защиты важных объектов

Британия представила программу модернизации ВМС для защиты объектов от подлодок

Правительство Великобритании представило программу для защиты критически важных инфраструктурных объектов в британских и ирландских водах от вражеских подлодок. Об этом сообщат Sky News со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

Отмечается, что программа под названием «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) предполагает единовременное использование модернизированных противолодочных фрегатов типа 26, противолодочных самолетов P-8 Poseidon и новейших автономных подводных беспилотников с акустическими датчиками для защиты подводных кабелей и трубопроводов.

Министр обороны Великобритании Джон Хил заявил, что «Атлантический бастион» — это смесь современных технологий автономных систем и искусственного интеллекта (ИИ) с военными кораблями и самолетами мирового класса.

В оборонном ведомстве заявил, что программе является «прямым ответом» на якобы повышенную активность военных кораблей России. В Москве отвергали подобные заявления.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений российских военных подлодок России.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов обвинил Британию в попытке военного сдерживания России.