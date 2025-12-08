На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия модернизирует ВМС для защиты важных объектов

Британия представила программу модернизации ВМС для защиты объектов от подлодок
close
Ariel Schalit/AP

Правительство Великобритании представило программу для защиты критически важных инфраструктурных объектов в британских и ирландских водах от вражеских подлодок. Об этом сообщат Sky News со ссылкой на заявление Минобороны королевства.

Отмечается, что программа под названием «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) предполагает единовременное использование модернизированных противолодочных фрегатов типа 26, противолодочных самолетов P-8 Poseidon и новейших автономных подводных беспилотников с акустическими датчиками для защиты подводных кабелей и трубопроводов.

Министр обороны Великобритании Джон Хил заявил, что «Атлантический бастион» — это смесь современных технологий автономных систем и искусственного интеллекта (ИИ) с военными кораблями и самолетами мирового класса.

В оборонном ведомстве заявил, что программе является «прямым ответом» на якобы повышенную активность военных кораблей России. В Москве отвергали подобные заявления.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений российских военных подлодок России.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов обвинил Британию в попытке военного сдерживания России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами