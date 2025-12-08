На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин спрятался в кафе и просидел там всю ночь, чтобы совершить кражу

В Бурятии мужчина украл из кафе деньги и выручку, просидев там всю ночь
true
true
true

В Улан-Удэ полиция раскрыла кражу денег и алкоголя из кафе, вор спрятался в помещении и совершил кражу лишь под утро. Об этом сообщает УМВД Бурятии.

В полицию обратилась администратор заведения, сотрудница сообщила, что неизвестный похитил четыре бутылки алкоголя и более 45 тысяч рублей из кассы. Выяснилось, что к совершению кражи оказался причастен 45-летний житель Тарбагатайского района, ранее судимый за аналогичные преступления.

Незадолго до закрытия кафе 36-летний злоумышленник спрятался в помещении между первым и вторым этажом. После ухода персонала он вышел из укрытия, дважды взял спиртное из холодильника и похитил наличные. Около семи утра он покинул кафе через запасной выход. Подозреваемый задержан, денег при нем не оказалось, он успел потратить их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Бурятии девушка сожгла 500 тыс. рублей, чтобы избежать уголовного дела. Отец возлюбленного девушки хотел купить машину. Он продал скот и после заключения сделки спрятал полученные деньги в рубашке в шкафу. Обвиняемая украла из тайника полмиллиона рублей, испугалась уголовного дела и сжгла деньги.

Ранее в Волгограде курьер не удержался и украл 4 кг раков, которых вез клиенту.

