Пермяк преследовал экс-возлюбленную и забрасывал ее окна яйцами и фекалиями

В Перми мужчина несколько лет угрожал экс-возлюбленной и портил ее имущество. Об этом стало известно Ura.ru.

Недавно пострадавшая подала в суд иск к бывшему сожителю. По словам женщины, он не смирился с разрывом и продолжает преследовать ее.

36-летний мужчина забрасывал окна ее квартиры куриными яйцами и фекалиями, бил стекла и повреждал электрощиток в подъезде. Он не только устраивал такие акты вандализма, но и угрожал поджечь жилье и причинить вред.

Все угрозы потерпевшая воспринимала как реальные. От действий мужчины страдали не только его бывшая партнерша, но и ее несовершеннолетние дети, а также пожилая мать.

В начале 2025 года он избил женщину и ее 15-летнего сына, за что был привлечен к административной ответственности. В итоге суд обязал нападавшего выплатить пострадавшим 220 тыс. рублей компенсации за моральный вред.

