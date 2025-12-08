Назначенный Киевом председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров похитил средства, выделенные странами Запада на строительство подземных школ в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, в схеме участвовал экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Обычный распил денег. Схема простая: постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50-60% было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак, ныне уволенный», — поделился он.

В настоящее время украинские силовики начали расследовать коррупционную схему, добавил источник.

8 декабря РИА Новости сообщало, что жена Артема Колюбаева, который являлся давним соратником Ермака, зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Фирма работает с 2023 года.

Многолетнее сотрудничество Колюбаева и Ермака было связано с киноиндустрией, а после прихода последнего к власти бизнес его друга расширился на оборонную и строительную сферы. Отмечается, что его имя не единожды фигурировало в журналистских расследованиях о финансовых потоках окружения экс-главы офиса президента Украины.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.