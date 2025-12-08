На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: на Украине раскрыли коррупционную схему с участием Ермака

ТАСС: Ермак участвовал в воровстве выделенных Западом денег на подземные школы
true
true
true
close
Shutterstock

Назначенный Киевом председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров похитил средства, выделенные странами Запада на строительство подземных школ в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, в схеме участвовал экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Обычный распил денег. Схема простая: постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50-60% было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак, ныне уволенный», — поделился он.

В настоящее время украинские силовики начали расследовать коррупционную схему, добавил источник.

8 декабря РИА Новости сообщало, что жена Артема Колюбаева, который являлся давним соратником Ермака, зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Фирма работает с 2023 года.

Многолетнее сотрудничество Колюбаева и Ермака было связано с киноиндустрией, а после прихода последнего к власти бизнес его друга расширился на оборонную и строительную сферы. Отмечается, что его имя не единожды фигурировало в журналистских расследованиях о финансовых потоках окружения экс-главы офиса президента Украины.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами