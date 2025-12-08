Аэропорт Геленджика приостановил работу

В аэропорту Геленджика введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и воздушных гаванях Пензы и Саратова. Как рассказал представитель Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.