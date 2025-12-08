Россиянин избил жену и сломал ей нос после того, как она «плохо помыла духовку»

Житель Омска избил жену и сломал ей нос из-за якобы плохой уборки. Об этом пострадавшая рассказала «Осторожно, новости».

Эльвира и Андрей познакомились в мае и поженились два месяца спустя. Впервые мужчина поднял на жену руку еще во время медового месяца в Египте. Когда Эльвира отказалась идти спать по его требованию, он затащил ее в номер силой, а после ссоры подарил цветы, и девушка решила, «что все так и должно быть».

22 ноября Андрей увидел, что Эльвира «плохо помыла духовку», и потребовал, чтобы к его возвращению с тренировки по ММА жена все переделала. Домой он пришел с букетом, но заметил остатки чистящего средства в раковине и вновь вышел из себя.

«Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — вспоминает девушка.

В итоге мужчина сломал ей нос. В больнице пострадавшую допросил участковый, который затем поговорил с Андреем, и тот заявил, что не причастен к травме жены. Омич не стал извиняться перед супругой и заявил ее сестре, что меняться не собирается. Эльвира планирует подать на Андрея в суд.

Ранее россиянин избил жену, заподозрив в измене, и выгнал на улицу раздетой.