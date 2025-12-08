На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор фигурнатам дела об убийстве журналиста Бентли в ДНР

ТАСС: фигуранты дела об убийстве Бентли в ДНР получили от 1,5 до 12 лет тюрьмы
Нина Зотина/РИА Новости

Суд в Донецке приговорил фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Рассела Бентли к срокам от 1,5 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что осужденные военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иoрданов пытали и избивали Бентли, а после того, как он умер, подорвали его автомобиль и спрятали останки, чтобы скрыть следы преступления.

«Вансяцкого ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 10 лет», — заявил судья.

Иорданова приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима, Агальцева — к 11 годам исправительной колонии строгого режима, Бажина — к 1 году 6 месяцам колонии-поселения.

Рассел Бентли — уроженец Техаса, долгие годы он работал лесорубом. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор Стешин прокомментировал убийство Рассела Бентли.

