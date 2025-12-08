Умеров раскрыл подробности переговоров с делегацией США

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что делегация Украины последние несколько дней работала в США с представителями президента Дональда Трампа, об итогах переговоров будет доложено главе государства Владимиру Зеленскому. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами должны сделать все для достойного окончания этой войны», — написал Умеров.

Он уточнил, что 8 декабря предоставит «полную информацию» Зеленскому обо всех аспектах диалога с американской стороной.

Переговоры прошли 4-5 декабря. Американскую делегацию возглавили спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, украинскую — глава СНБО Украины Рустем Умеров.

До этого Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с спецпредставителем Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Андрей Гнатов. Глава государства подчеркнул настрой Украины на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «интенсивный подход к переговорам». При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

