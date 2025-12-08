Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода.
«225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины, находящийся под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив», — сказали в силовых структурах.
Там подчеркнули, что высшее командование полка в выводе отказало.
7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.
4 декабря сообщалось, что вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по позициям украинских войск в районе Гуляйполя в Запорожской области.
Российские бойцы при выполнении задания применили фугасные авиабомбы (ФАБ). Целями стали места скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Зализничное, который находится на расстоянии четырех километров от Гуляйполя.
Ранее в Гуляйполе под удар российских ФАБов попали бойцы трех подразделений украинских войск.