Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Гуляйполем. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода.

«225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины, находящийся под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив», — сказали в силовых структурах.

Там подчеркнули, что высшее командование полка в выводе отказало.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

4 декабря сообщалось, что вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по позициям украинских войск в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Российские бойцы при выполнении задания применили фугасные авиабомбы (ФАБ). Целями стали места скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Зализничное, который находится на расстоянии четырех километров от Гуляйполя.

Ранее в Гуляйполе под удар российских ФАБов попали бойцы трех подразделений украинских войск.