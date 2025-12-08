Офлайн-ритейлеры начали борьбу с маркетплейсами

Офлайн-ритейлеры обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросили ввести ряд ограничений для маркетплейсов. Об этом узнала газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Письмо, как отмечается, подписали топ-менеджеры «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group.

Таким образом ритейлеры поддержали крупные российские банки, которые пытались заставить маркетплейсы отказаться от субсидирования промоакций для покупателей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков, пишут журналисты.

Топ-менеджеры заявили, что онлайн-площадки навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков. Они предложили председателю правительства перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали маркетплейсы вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили владение кэптивными финструктурами. Кэптивными называют организации, созданные крупными корпорациями и др. для внутреннего обслуживания собственных финансовых нужд, управления рисками и финансирования проектов.

Ранее Ассоциация российских банков не поддержала запрет скидок на маркетплейсах.