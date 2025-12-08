Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал КНР надавить на Россию ради мира на Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай усилить давление на Россию, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

Вадефуль считает, что ни одна страна не имеет столь значительного влияния на Москву, как Китай, и «не может в такой степени использовать свой вес для того, чтобы Россия наконец была готова к серьезным переговорам, которые будут уважать суверенитет Украины».

«Наш интерес заключается в том, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и устойчивого мира на Украине», — заявил он.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не приведет к урегулированию конфликта на Украине. Он также заявлял, что КНР никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров относительно происходящего на Украине, никогда не поставлял летальные вооружения сторонам конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

