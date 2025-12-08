На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Счастливы, что вновь сможем соревноваться»: итальянский тренер о допуске россиян

Тренер сборной Италии Крамер: примерно 80% иностранцев за возвращение России
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался в поддержку возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Его слова передает «Матч ТВ».

«Несколько лет я мечтал, чтобы россияне вернулись на Кубок мира, а потом выступали на Олимпиаде. Сейчас у нас одна сильная страна — Норвегия — в мужских гонках. Нам нужна конкуренция, а такое возможно только с участием России. Примерно 80% иностранных лыжников за возвращение России», — рассказал Крамер.

Крамер работал со сборной России с 2015 по 2022 год. Он также отметил, что его нынешняя итальянская команда будет счастлива снова соревноваться с российскими лыжниками.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее призер ОИ Александр Терентьев назвал аморальными критерии допуска россиян до международных турниров.

