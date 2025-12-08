На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае поезд влетел в иномарку с пенсионерами

На Алтае пенсионеры не выжили в ДТП с поездом
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае грузовой поезд врезался в автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«В 11:42 8 декабря 2025 г. в районе села Луговое легковой автомобиль Honda Fit выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. <…> Для установления причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на месте работают сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и ГУ МВД России по Алтайскому краю», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего 74-летний и 72-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На кадрах с места аварии видно, что иномарка получила повреждения.

До этого в Приморском крае в районе Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.

