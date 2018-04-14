Германия поддержала удар США по Сирии

Германия поддерживает решение США, Франции и Великобритании нанести удар по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия режимом Асада в сирийском городе Дума, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает НСН.

По словам Меркель, все имеющиеся сведения указывают на вину сирийского президента Башара Асада в химатаке 7 апреля, в которой, по данным источников, погибли 40 мирных жителей. Канцлер Германии назвала военную операцию США и их союзников «необходимой и соразмерной» для поддержания запрета международного запрета на применение химоружия.

В ночь на 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по объектам в Сирийской Арабской Республике, к которому присоединилсь Великобритания и Франция. Президент России назвал такое действие без санкций Совбеза ООН и в нарушение международного права «актом агрессии» против суверенного государства, борющегося с терроризмом.