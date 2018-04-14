В Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что удары США по Сирии требуют жесткого ответа со стороны России в рамках устава ООН, передает РИА «Новости».

«Это прямой акт агрессии, нарушение международного права и Устава ООН. Все это требует жесткого ответа со стороны России в рамках норм международного права и Устава ООН», — заявил Клишас.

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По его словам, США и их союзники погружают весь мир в хаос.

«Удары США и их марионеток по Сирии имеют главной целью не допустить объективного международного расследования той постановочной «химической атаки», которую организовали пособники террористов в Сирии», — добавил Клишас.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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