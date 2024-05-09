Вооруженные силы Украины (ВСУ) сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов», — сказано в сообщении.

Днем 8 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали расположение украинских войск в поселке Залесье Николаевской области.

В этот же день глава администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сказал, что после освобождения территории Донбасса вооруженными силами РФ российская армия войдет в ключевые регионы страны, в самое сердце государства.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за задержек с выделением помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обороноспособность ВСУ сильно снизилась.

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