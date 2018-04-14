Мэй заявила об успехе ударов по Сирии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии, сообщает Reuters.

«Полная оценка авиаударов продолжается. Мы уверены, что они были успешными», — сказала она на пресс-конференции.

Мэй отметила, что решение об ударах было принято после того как власти Сирии якобы применили химоружие.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала удары по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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