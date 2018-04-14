Сирия потребовала от международного сообщества осудить агрессию против нее

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Власти Сирии требуют от международного сообщества осудить ракетную атаку США, Великобритании и Франции. Об этом сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».

«Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности», — заявили в министерстве.

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Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.

Атаку против Сирии уже осудили российская и иранская стороны.

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