Посольство России ответило Помпео на слова о «вмешательстве» в выборы

Посольство России в США прокомментировало слова кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о «вмешательстве России» в американские выборы, передает РИА «Новости».

Помпео в ходе выступления в конгрессе в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

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«В этой связи хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями». Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их «заслуг» и примеров «плохого поведения» по всему миру впечатляет», — говорится в комментарии дипмиссии.

Посольство привело многочисленные архивные данные США, а также свидетельства бывших сотрудников спецслужб и других ведомств США, которые на страницах американской печати признаются во многих подобных операциях, проводившихся после Второй мировой войны во многих странах. В частности, приводятся оценки, согласно которым США занимались вмешательством в выборы около 80 раз в 45 странах.

Ранее Майк Помпео заявил, что «несколько недель назад» в Сирии «были убиты пара сотен россиян».