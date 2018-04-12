Посольство России: заявление Юлии Скрипаль укрепляет опасения в ее изоляции

Посольство России в Лондоне опубликовало на своем сайте официальный комментарий в связи с появлением на сайте Скотленд-Ярда заявления «якобы от имени» дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

«С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем – правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов», — говорится в тексте официального комментария.

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В частности, российские дипломаты обратили внимание на то, что текст составлен таким образом, «чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром», что вызывает сомнения в том, что «заявление действительно исходит от Юлии». Так, в диппредставительстве указали на то, что никто из цитируемых как в российской, так и в британской прессе близких и родственников Скрипалей не подтверждает слов в заявлении от имени Юлии о доступе к друзьям и семьей. Также в посольстве выразили изумление в связи с тем, что «тезис «никто не говорит от моего имени» содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда».

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — подытожили дипломаты.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль попросила свою сестру Викторию не пытаться связаться с ней.