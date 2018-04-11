Юлия Скрипаль отказалась от предложения России о помощи

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, подтвердила, что отказывается от консульской поддержки России. Об этом сообщается в заявлении Юлии опубликованном на сайте полиции Лондона.

«Российское посольство, которое любезно предложило мне помощь в любом случае. В настоящий момент я не хочу воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что представитель посольства России в Лондоне заявил, что положение Сергея и Юлии Скрипалей все больше напоминает насильственное задержание или лишение свободы.

Также стало известно, что в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы.