Экзит-полл: Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов, по данным экзит-поллов независимого исследовательского центра ELS, передает РИА «Новости».

«Озвучим цифры: за кандидата Ильхама Алиева — 82,71%», — заявила директор ELS Ирада Ягубова.

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Второе место, по данным опроса, занимает Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», набравший 4,23%.

Явка в Баку, по оценкам центра, составила 68,17%.

11 апреля в Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы. На пост президента претендуют восемь кандидатов. Участки были открыты с 08.00 по местному времени (07.00 мск) до 19.00 (18.00 мск).

Подробнее о том, почему Ильхам Алиев перенес выборы президента Азербайджана, читайте в материале «Газеты.Ru».