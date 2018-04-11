Клинцевич: Турция будет придерживаться нейтралитета в спорах России и США по Сирии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что помимо российских на территории Сирии находят еще и турецкие войска, которые так же могу пострадать от предполагаемых вооруженных действий со стороны Соединенных Штатов, передает НСН.

«Турция находится в дружеских отношениях с Россией, вместе с тем является страной НАТО. Я уверен, что Турция будет придерживаться нейтралитета.

Она может выразить озабоченность или даже предъявить серьезные претензии к агрессорам, но не более. Турции это просто не выгодно», — сказал он.