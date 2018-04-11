Трамп: России нужна помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что России необходима поддержка США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия нуждается в нас. Им нужна помощь с их экономикой, это было бы очень легко сделать.Нам нужно, чтобы все нации работали вместе», — написал Трамп.

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Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии «умными» ракетами. По мнению Захаровой, умные ракеты должны лететь в сторону террористов.