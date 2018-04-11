Песков призвал дождаться саммита без России по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истинный «нормандский формат» подразумевает участие в нем России, передает РИА «Новости».

При этом по его словам, необходимо также посмотреть, как на судьбу Донбасса может повлиять возможная встреча Германии, Франции и Украины.

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«Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к возможному проведению таких переговоров и как они могут повлиять на судьбу Донбасса.

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться этого саммита.

«Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный «нормандский формат», он, как известно, подразумевает участие России», — сказал Песков.

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе ФРГ.