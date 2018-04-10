Белый дом прокомментировал обыски в офисе адвоката Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос, останется ли Майкл Коэн адвокатом президента США Дональда Трампа после обысков ФБР в его офисе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю точно, прошу вас обратиться к Майклу Коэну», — сказала Сандерс.

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Ранее СМИ сообщили, что Майкла Коэна, адвоката Трампа, обвиняют в банковских махинациях, финансовом мошенничестве с использованием информационных технологий и финансовых нарушениях во время избирательной кампании.

9 апреля агенты ФБР провели обыск в офисе Коэна на Манхэттене. В свою очередь Трамп назвал обыски «позором».