Песков ответил на вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент точных договоренностей о встрече российского главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом нет, передает РИА «Новости».

«Пока никаких договоренностей нет и особых контактов-то пока нет. Поэтому пока ждем. Вы знаете, что стоит дождаться, когда будет сформирована кандидатура госсекретаря в США, все-таки есть действующая договоренность двух президентов — Путина и Трампа — о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этой темой», — сказал Песков.

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Он также отметил, что не опровергает заявление, сделанное помощником президента Юрием Ушаковым о том, что встреча двух лидеров пройдет в ближайшем будущем.

Ранее Песков прокомментировал оскорбление Трампа в адрес Асада.