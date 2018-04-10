Ким Чен Ын впервые объявил СМИ о встрече с главой Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи отметил будущую встречу с главой Республики Корея, передает ЦТАК.

«В докладе уважаемый высший руководитель отметил о встрече и переговорах на высшем уровне Севера и Юга, которые пройдут в «Доме мира» района Южной стороны Пханмунчжома 27-го апреля, обстоятельно анализировал и оценил направление развития актуальных межкорейских отношений и перспективу диалога между КНДР и США. Он представил тактико-стратегические вопросы, которых наша партия должна придерживаться, включая курс дальнейших международных отношений и ответное направление», — сообщило государственное агентство.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР прилетел в Москву. Также ранее президент США Дональд Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном.