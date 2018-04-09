ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований проводят обыск в офисе Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.

«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным, это привело к ненужному изъятию защищенных сообщений между клиентами и адвокатом», — рассказал адвокат Коэна Стивен Райан.

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Ранее команда спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече.

Следователи планируют обсудить увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а также контакты сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.