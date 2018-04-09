Трамп анонсировал скорое решение по ситуации с данными о химатаке в Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе, возможно, к концу дня, сообщает Reuters.

Выступая на заседании кабинета, Трамп сообщил, что он обсуждает ситуацию с военными — кто несет ответственность за это нападение — будь то Россия или власти Сирии, или Иран, или все вместе.

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Американский лидер пообещал, что решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй, комментируя информацию о химатаке в Сирии, призвала привлечь к ответу осуществивших ее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о возможном применении химоружия в Думе без проведения расследования неправильно и опасно.