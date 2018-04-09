В Совфеде не испытывают иллюзий по поводу заседания Совбеза ООН

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил перспективы заседания Совбеза ООН по мировым угрозам, созванного Россией, передает НСН.

«Я не испытываю иллюзий по поводу результативности этого заседания. Американцы научились создавать и в Совете Безопасности, и в Генеральной ассамблее мнимое большинство в поддержку собственных позиций, разрушая ООН изнутри, не давая организации возможности занимать позиции по существу», — заявил Косачев.

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По его словам, разговор должен быть, но результативность разговоров будет зависеть от того, в какой степени США поймут, что время одностороннего превосходства ушло в историю.

Уточняется, что в понедельник, 9 апреля, пройдет два заседания Совбеза ООН. Сначала планируется обсудить угрозы международному миру по инициативе России, затем — якобы произошедшую химатаку в Сирии по инициативе девяти стран, среди которых США и Великобритания.