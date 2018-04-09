Маккейн призвал Трампа ответить на химатаку в Сирии

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа принять конкретные меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом сообщает Media ITE.

«Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, это услышали и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад якобы использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей, на этот раз в Думе», — заявил Маккейн.

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Он также добавил, что президент США решительно ответил, когда Асад в прошлом году «использовал химическое оружие».

По его мнению, Трамп должен вновь прибегнуть к этому и продемонстрировать, что «Асад заплатит за свои военные преступления».

Ранее в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.