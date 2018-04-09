Премьер Венгрии объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Мы выиграли...Мы одержали убедительную победу», — заявил Орбан.

По данным агентства, после подсчета 69,14% голосов правящая коалиция получает 134 кресла в венгерском парламенте, что составляет две трети всех мест.

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Как отмечается, лидеры двух других венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов. Политики объяснили свое решение поражением на выборах.

В частности, об уходе со своего поста объявил лидер крайне правой партии «Йоббик» Габор Вона.

Ранее сообщалось, что в Венгрии началось голосование на парламентских выборах.