Стала известна дата заседания СБ ООН по ситуации в Сирии

Постоянное представительство Великобритании сообщило в твиттере о том, что девять стран поддержали требование созвать заседание ООН после сообщений о предполагаемой химической атаке в Сирии.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить сообщения о химическом оружии в Сирии», — говорится в тексте сообщения.

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В британском постпредстве отметили, что заседание планируется провести 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Франция требует созвать СБ ООН из-за сообщений о химатаке в Сирии. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.