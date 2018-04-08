Трамп обвинил Путина и Иран после сообщений о химатаке в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.

«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену», — написал Трамп.

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Он также призвал как можно скорее открыть зону для оказания медицинской помощи и назвал ситуацию «еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин».

Ранее сообщалось, что Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте