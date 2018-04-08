Sunday Times: Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США

Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений, сообщает Sunday Times.

Инициаторами выступили сотрудники британской секретной службы Ми-6, которые провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ.

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«Им будет предложено жить под новыми именами», — сообщил источник в британском правительстве.

По его словам, спецслужбы рассматривали несколько возможных стран для переезда Скрипалей, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия и США.

В свою очередь источник в разведке отметил, что в США «меньше вероятность, что их убьют, и их легче будет защитить».

Ранее Виктория Скрипаль обратилась к премьер-министру Британии Терезе Мэй с просьбой помочь в предоставлении визы.