Лавров рассказал пословицу про русский народ

Министр иностранных дел Сергей Лавров связал проблемы в отношениях России и Запада с тем, что «там окончательно перевелись специалисты по России», передает РИА «Новости».

«Я могу сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что я была во всем и везде неправа, и поэтому простите меня грешную и я теперь буду по вашим правилам играть. Ну, если у них такие расчеты по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России. А как жить дальше?», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что у России «все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории».

«В том числе и такая, относительно новая пословица — «Не в силе Бог, а в правде». Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется, чем руководствуются все народы Российской Федерации», — сказал он.

Данное заявление Лавров сделал по итогам заседания СМИД СНГ в Минске.

Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал публикации западных СМИ о «секретной лаборатории» под Саратовом.