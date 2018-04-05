Небензя допустил теракт против Скрипалей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?», — сказал Небензя.

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Ранее сообщалось, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.