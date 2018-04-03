Песков назвал «маразмом» ситуацию с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что ситуация зашла слишком далеко и моментально не разрешится, сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал Песков.

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По его словам, прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал данные о том, исследователи из лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.