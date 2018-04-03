Сколько Навальный потратил на свою кампанию и призывы к бойкоту выборов, выяснили в ОП

Замглавы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что, по оценкам экспертов, Алексей Навальный, не прошедший регистрацию в качества кандидата на выборах президента России, потратил на избирательную кампанию и бойкот выборов более 500 млн рублей - больше, чем кто-либо из кандидатов.

Навальный в декабре прошлого года выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца. ЦИК не допустил его к участию в выборах из-за непогашенной судимости. После этого Навальный и его сторонники начали кампанию за бойкот выборов.

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«Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия», - сказал Григорьев на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, посвященном итогам выборов президента.

Он отметил, что для всех, включая самого Навального, было очевидно, что человек с непогашенной судимостью не может быть зарегистрирован кандидатом. «Но даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность», - поделился своим мнением Григорьев. «Эксперты оценивают общие затраты более чем в 500 млн рублей. Больше, чем у любого настоящего кандидата на выборах», - сказал представитель ОП.