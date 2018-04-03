Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в страну, передает РИА «Новости».

Он также пообещал «покончить с нынешней властью после президентских выборов».

«Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил о готовности вернуться на Украину.