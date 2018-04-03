Китай призвал к отказу от мышления холодной войны в деле Скрипаля

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал к установлению истины в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА «Новости».

По его словам, Китай заметил, что стороны до сих пор не пришли к заключению, которое бы признали все стороны.

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«Китайская сторона считает, что стороны должны как можно скорее установить истину в деле Скрипаля. В условиях существования множества глобальных вызовов стороны должны отказаться от мышления холодной войны и противостояния, совместными усилиями способствовать поддержанию международного мира и безопасности», — заявил Шуан.

Он добавил, что сторонам следует решать противоречия на основе принципов взаимоуважения и равенства.

Ранее в МИД заявили об отсутствии у России с Западом «общей повестки дня».

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.