В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки к областному закону об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщают местные СМИ.

«За» проголосовали 42 депутата, против — только четверо.

Теперь глава города будет избираться специальной комиссией, одну половину из которой составят депутаты гордумы, а вторую — чиновники.

В сентябре 2018 года в Екатеринбурге должны пройти выборы мэра. В настоящий момент этот пост занимает Евгений Ройзман.