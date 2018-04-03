Министр иностранных дел КНДР отправился в Россию

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы посетить Азербайджан и Россию, сообщается в эфире телеканала NHK.

По данным телеканала, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (запланирована на 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

Реклама

Телеканал подчеркнул, что в данный момент эту информацию официально не подтвердили в КНДР.

Ранее сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын хочет встретиться с властями России и США.