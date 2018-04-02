Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил провести их двустороннюю встречу в Белом доме. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА «Новости».

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал Ушаков.

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По его словам, возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

Ушаков отметил, что Москва рассчитывает, что, несмотря на текущую ситуацию, удастся обсудить возможность встречи президентов России и США.

Ранее Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что с Россией нужно строить отношения.